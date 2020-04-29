ليبيا – أجرى وزير خارحية الوفاق محمد سيالة اتصال هاتفي بوزير الخارجية التونسي نورالدين الري.

الإتصال تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لخارجية الوفاق التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين لمكافحة جائحة كورونا.

واطلع سيالة على سير عملية حجر المواطنين الليبيين العالقين في تونس وبدء عملية إجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن الفيروس وآلية العمل على إرجاعهم لأرض الوطن في أقرب الآجال بالإضافة إلى تدفق السلع بين البلدين الشقيقين بما يضمن توفيرها داخل السوق.

كما تظرق إلى آخر التطورات السياسية في ليبيا والأوضاع في العاصمة طرابلس و ما وصفه سيالة بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) من قبل من وصفهم بـ “ميلشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية).