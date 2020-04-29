ليبيا – أصدر رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك منشوراً بشأن قيام بعض الجهات العامة بتقديم الدعم النقدي والعيني لمواجهة جائحة كورونا دون التنسيق مع اللجنة العليا المشكلة.

شكشك وفي منشوره الموجه إلى كل من رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء المفوضين بحكومة الوفاق ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة بالإضافة إلى مديرو الشركات و المراكز و المصالح العامة دعا إلى ضرورة التنبيه على المسؤولين بالجهات العامة والتأكيد عليهم بضرورة التقيد بالصرف وفقا لأحكام القانون والتنسيق الكامل مع اللجنة العليا لمجابهة فايروس كورونا.

وحذر من المخاطر المرتبطة بتلك المصروفات التي تتم بهذه الآلية ومنها ازدواجية أوجه الصرف وسوء إدارة الأموال،مشيرا إلى إمكانية استغلال التبرعات الممنوحة لتحقيق مشتريات وهمية أو توظيفها لتحقيق مكاسب شخصية.

وأشار رئيس ديوان المحاسبة إلى إمكانية أن ترتقي هذه التصرفات إلى مستوى المخالفات المالية كونها تصرف من المال العام بالإضافة إلى كونها تعد مصروفات ضمن بنود غير مخصصة وتذهب لصالح جهات ذات ميزانيات مستقلة.

ديوان المحاسبة طالب كافة الجهات بضرورة التقيد بأحكام القانون والتنسيق الكامل مع اللجنة المشكلة.