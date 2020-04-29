ليبيا – أكد عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش عقيله الصابر أن قوات الجيش صدت هجوما فاشلا من المليشيات المدعومة من تركيا أمس الثلاثاء في محوري المشروع وطريق المطار.

الصابر وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” قال إن القوات المسلحة دمرت عددا من آليات المليشيات وقضت على عدد من عناصرها، مضيفاً أن الجيش نجح في سحب 3 جثث تركتها المليشيات بعد هروبها من المحور.

وكشف الصابر عن أن عدد خسائر المليشيات تجاوزت 9 قتلى وأكثر من 16 مصابا من المليشيات بينهم 6 حالات حرجة في محور المشروع.

عضو شعبة الإعلام الحربي شدد على أن المليشيات لم تنجح في السيطرة خلال عملياتها التي تجاوزت 24 ساعة في السيطرة على أي مرصد واحد على طول خط الاشتباكات وإن الوضع في محاور العاصمة طرابلس ممتاز جدا رغم ما دفعت به المليشيات من دعم.