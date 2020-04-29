إيطاليا – رجح لاعب خط وسط “بينيفنتو” فريق الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم الألماني أوليفر كراغل، أن يكون لدى نادي سالزبورغ النمساوي ما يكفي من المال لشراء أفضل لاعبي العالم.

ودافع أوليفر كراغل البالغ من العمر 29 عاما، عن ألوان فريق “ريد بول سالزبورغ”، في الفترة ما بين (2012-2013).

ونقل موقع “Goal” عن كراغل قوله: “سالزبورغ أرغم ليفربول حامل لقب بطل دوري أبطال أوروبا على بذل كل ما لديه في مواجهته على ملعبه “أنفيلد”، وقد فرض التعادل على نابولي”.

وأضاف اللاعب الألماني: “بإمكان ريد بول شراء رونالدو غدا إذا أراد ذلك. أعتقد أن سالزبورغ كان سينجح في الدوري الألماني “بوندسليغا”.

يذكر أن فريق سالزبورغ يدخل ضمن العلامة المسجلة لشركة “ريد بول – Red Bull GmbH” للمشروبات الغازية، التي أسسها الملياردير النمساوي ديتريش ماتيشيتز ويملك 49% من أسهمها، وسعيا لتسويق العلامة التجارية للمنتج قام بشراء بعض الأندية والفرق الرياضية في دول مختلفة مثل ألمانيا والبرازيل والولايات المتحدة وغانا، ومن مختلف المجالات كفريق سازبورغ، ونيو يورك ريد بول الأمريكي، ولايبزغ الألماني لكرة القدم، وفريقي سيارات “فورملا 1″، ريد بول، وتورو روسو، وتتملك العلامة حقوق بطولة العالم للطيران الاستعراضي.

بينما انضم كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس صيف 2018 قادما من ريال مدريد، مقابل صفقة بلغت 117 مليون يورو.

المصدر: وكالات