ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إنه يدعم إعلان إسقاط اتفاق الصخيرات الذي أعلنه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.
الميهوب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء أضاف:” أنا أدعم وبقوة ما أعلنه المشير خليفة حفتر بإسقاط اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة وحدة وطنية ونحن ندفع في هذا الاتجاه لتحرير البلاد من الإرهاب واستكمال تحريرها كي يتخذ الجيش خطوات أوسع وأجرأ بعيدا عن التشويش السياسي”.
وفيما يتعلق بموقف البرلمان من الإعلان، استطرد قائلا:” إذا كان البرلمان يمثل أي عائق أمام مسيرة البلاد واستكمال تحريرها من حيث المبادرات السياسية فأنا أحبذ ان يغادر المشهد لصالح حكومة وحدة وطنية من أجل استقرار البلاد وتطهيرها من الجماعات الإرهابية”.