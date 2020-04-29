ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إنه يدعم إعلان إسقاط اتفاق الصخيرات الذي أعلنه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

الميهوب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء أضاف:” أنا أدعم وبقوة ما أعلنه المشير خليفة حفتر بإسقاط اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة وحدة وطنية ونحن ندفع في هذا الاتجاه لتحرير البلاد من الإرهاب واستكمال تحريرها كي يتخذ الجيش خطوات أوسع وأجرأ بعيدا عن التشويش السياسي”.