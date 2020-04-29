ليبيا – قامت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا بزيارة ميدانية للأماكن المخصصة للعزل والحجر الصحي والفلترة والكشف عن الحالات المشتبه بها.

اللجنة تابعت وفقاً لمكتب لإعلامي التابع لصحة الوفاق سير العمل بالمركز المخصص للعزل الصحي “معيتيقة” الذي استقبل حالات مصابة بفيروس كورونا ووقفت على الرعاية الطبية المقدّمة بالمركز من قبل الكوادر الطبية والتجهيزات والإمكانيات المخصصة للتعامل مع الحالات والتي تعتبر تجيهزات حديثة قامت وزارة الصحة بتوفيرها بالمركز.

وواصلت اللّجنة الزيارة الميدانية حيث كانت المحطة الثانية “للقطعة البحرية ابن عوف” (القاعدة البحرية أبوستة) والتي جهزت بأربعين سرير عناية فائقة وتعتبر الآن مجهزة بصورة كاملة لاستقبال الحالات بجاهزية طبية متكاملة.

ومن ضمن الزيارة كان “مجمع العيادات الدهبية زاوية الدهماني” المخصص للفلترة والكشف المبكر عن حالات الإشتباه والذي قامت وزارة الصحة بتجهيزه بسعة سريرية عالية وكوادر طبية متخصصة.

كما اختتمت اللجنة الزيارة بمركز العزل مستشفى العيون والذي خصص للعزل الطبي بإمكانيات حديثة وجاهزية كاملة بالعناصر الطبية وطبية المساعدة.