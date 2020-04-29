ليبيا – حذر لواء الصمود بقياد المعاقب دوليا صلاح بادي من وصفهم بـ” أبطال وشباب عملية بركان الغضب” أن أي محاولة لإستقبال من وصفهم بـ” رعاع نواب طيرق” في طرابلس، مؤكداً بأنهم سيقبضون عليهم فور وصولهم .

لواء الصمود أرجع في بيان له سبب عزمه القبض على نواب البرلمان في طبرق في حال رجوعهم إلى طرابلس إلى ما وصفه بـ” خيانة مدينة طرابلس ودعم أسير تشاد في حربه على مدن الغرب الليبي” حسب تعبيره.

كما إتهم لواء الصمود النواب في طبرق بالتواطؤ في سفك دماء مقاتليهم والتخابر مع دول أجنبية من بينها حسب زعمه، مدعياً بأن النواب لهم يد في تهجير المدنيين من منازلهم جنوب العاصمة وتدمير منازلهم وتسببوا في مشاكل نفسية للمهجرين والمقاتلين وترويع الأطفال والنساء.

واختتم لواء الصمود الذي يقوده المعاقب دوليا صلاح بادي بيانه قائلاً :” وأي محاولة وكذبة بشأن ما يعرف بإضعاف جبهة “جفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) وتمرير هكذا أمور هي مرفوضة جملة وتفصيلاً، وأنهم ولن يتهاونوا في هذا الأمر وأن هذا إخطار للجميع ومن سيتساهل معهم حسب نص البيان.