روسيا – اكد الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الروسية “لوك أويل” وحيد ألكبيروف، إن مصافي الشركة الموجودة في بعض الدول الأوروبية ستقوم بتكرير النفط الخام الروسي.

وأضاف ألكبيروف، في تصريح تلفزيوني: “شركتنا Litasco (شركة تجارية) تتواجد بنشاط في سوق النفط والمنتجات النفطية، واليوم قامت بتحويل جميع مصانعنا لتعمل بتكرير النفط الروسي فقط “.

وأشار إلى عدم وجود مشاكل في توريد النفط من روسيا إلى هذه المصافي في أوروبا.

وأضاف، أن Litasco تعمل بنشاط أيضا في مجال بيع المنتجات والمشتقات البترولية، بما في ذلك في منطقة غرب إفريقيا.

وعن تداعيات أزمة كورونا على “لوك أويل”، قال ألكبيروف، إن مبيعات الوقود في محطات المحروقات التابعة لـ “لوك أويل” انخفضت بنسبة 40%.

وتابع قائلا: “لدينا شبكة كبيرة من محطات الوقود، والتي تشهد تراجعا في المبيعات بنسبة 40%، لكن المبيعات مستمرة. تعمل الشركة في ظل ظروف صعبة، لكنها تجد طرقا لحل هذه المشاكل التي ظهرت وتظهر”.

المصدر: “نوفوستي”