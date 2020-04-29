ليبيا – أجرت الصحفية الأمريكية ليندسي سينل تحقيقاً مطولاً مع عددٍ من المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا للقتال بجانب قوات حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني.

سينل وفي تحقيقها المعنون بـ “تركيا كذبت علينا، المرتزقة السوريين في ليبيا يائسون للمغادرة” الذي طالعته صحيفة المرصد نقلت عن أحد عناصر الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا في عفرين ويدعى زين أحمد قوله:” لقد عدت لتوي من ليبيا أمس لكني كنت أحاول المغادرة لأكثر من شهر”.

وذكرت الصحفية أن أحمد عضو في أحرار الشرقية وهو أحد فصائل نظام الحسابات القومية سيء السمعة بسبب معاملته السيئة للمدنيين وميله إلى محاربة الفصائل الأخرى في المناطق التي يغزوها.

وأضافت:” كان أحمد مقيماً في عفرين مع الفصيل منذ عملية تركيا غصن الزيتون في عام 2018 وأدى الغزو التركي لعفرين إلى مقتل مئات المدنيين وتشريد مئات الآلاف،و أحرار الشرقية متهمة بارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق في المدينة بما في ذلك النهب والقتل والخطف والاغتصاب المتسلسل وعندما سئل عما إذا كان يؤمن بمهمة تركيا في عفرين ضحك أحمد كنت مرتزقة ذاهبة إلى عفرين وكنت مرتزقة ذاهبًا إلى ليبيا لا يوجد جهاد انتهى الجهاد عندما خسرت المعارضة السورية حلب للأسد عام 2016 منذ حلب كانت مجرد أموال بالنسبة لنا نحن لا نهتم بمن نقاتل”.

وقال أحمد: “أعرف أن الجماعات فعلت أشياء سيئة في عفرين عندما دخلنا المدينة لكنني لم أفعل ذلك أبدًا شخصيًا لم أنهب أبداً عندما كنت في عفرين.لكنني نهبت عندما كنت في ليبيا كلنا فعلنا.توقفوا عن الدفع لنا “.

وتابع:” وعد المتشددون السوريون في ليبيا برواتب تتراوح بين 2000-3000 دولار شهريا لكن التقارير من المسلحين في عدة فصائل تشير إلى أن حكومة الوفاق الوطني لم تواكب المدفوعات كما وعدت”.

وواصل حديثه :”قالوا لنا أننا سيدفع لنا 3000 دولار في الشهر لم يحدث ذلك قط في الشهر الأول حصلنا على 2000 دولار.في الشهر الثاني ،أعطونا 1400 دولار وفي الشهر الثالث لم نتقاضى أجورنا على الإطلاق لذا نهبنا أخذنا النحاس من المنازل أي شيء يمكن أن نجده من الذهب ،أي شيء قيِّم يمكننا العثور عليه وسيأخذ الليبيون معنا المواد ويبيعونها لنا “.

وأكد أحمد أن معظم الوعود الأخرى التي تعهدت بها القوات التركية لم تتحقق،مضيفاً:”لقد أخبرونا أولاً أنه إذا بقينا وحاربنا لمدة ستة أشهر ،فسوف نحصل على الجنسية التركية كان ذلك أكاذيب.قالوا لنا إذا ماتنا في القتال في ليبيا فستحصل عائلاتنا على الجنسية التركية الآن وقد مات الكثير من السوريين في ليبيا ، علم أن هذه كذبة أيضًا”.

وإستطرد:”عندما قُتل أحد أعضاء أحرار الشرقية في معركة في فبراير / شباط ،مُنحت أرملته في عفرين حوالي 8000 دولار وبالطبع لم تحصل على الجنسية التركية تعيش في معسكر في سوريا بدون زوج الآن وإن القادة الأتراك الذين أطلعوهم على مهمة ليبيا أساءوا بشكل كبير وصف المخاطر التي سيواجهونها قالوا لنا إن القتال سيكون طفيفا قالوا إن ذلك كان أكثر أمانًا وأسهل من القتال في سورياوالشهر الأول كان كذلك كانت رائعة. ”

كما نوّهت سينل إلى أن أحمد بقى في منزل في طرابلس بعد وصوله ليبيا مع عشرة مقاتلين سوريين آخرين ومتشدد ليبي رافقهم كلما غادروا المنزل،مشيرةً إلى ان المنزل عبارة عن فيلا مجهزة تجهيزًا جيدًا ومن شبه المؤكد أن أصحابها الشرعيين تركوها عندما اشتدت الاشتباكات واقتربت أكثر.

وأضاف أحمد :”ثم بعد عدة أسابيع بدأت معارك عنيفة انتقلنا إلى صلاح الدين وإن الوضع كان أسوأ مما كان عليه في سوريا سقطت الجثث في الشارع ولم يلتقطها أحد لقد مات الكثير من السوريين وغير متأكد من عدد السوريين الذين لقوا حتفهم في ليبيا ورأيت شخصياً أكثر من اثني عشر قتيلاً في المعركة ولم يكن الأمر كما اعتدنا عليه في سوريا إنها قتال الشوارع في المناطق الحضرية ليس لدينا الأسلحة المناسبة أو المهارات المناسبة نحن نذبح وهكذا بدأ الكثير منا يرفض القتال أو ننتقل إلى الخطوط الأمامية ونختبئ هناك”.

وأكمل حديثه:” إنه عندما بدأ المسلحون السوريون في تحدي الأوامر،سيأتي جنود ليبيون متحالفون مع حكومة الوفاق الوطني ويضربونهم.يقول ذات مرة عندما رفض سوري القتال ثلاث مرات متتالية ، طلق مسلح ليبي النار عليه في ساقه.يتزايد عدد السوريين اليائسين من مغادرة ليبيا يومًا بعد يوم الكذبة الأخيرة التي أخبرتنا بها تركيا هي أننا سنضطر للبقاء لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر فقط لكن مرت أكثر من ثلاثة أشهر على مجموعتي ولم يسم وحوا لنا بالعودة في النهاية”.

وبحسب الصحفية الأمريكية أُجبر أحمد على دفع مبلغ 700 دولار أمريكي لقائده السوري للسفر إلى سوريا،قائلاً:”كان هناك حوالي 100 منا دفع البعض 500 دولار وبعضهم يصل إلى 1000 دولار ولكن بعد ذلك وضعونا على متن طائرة مع القتلى والجرحى وسمحوا لنا بالعودة إلى سوريا”.

ولفتت الصحفية إلى أن أحمد يخطط للاستقالة من فصيله عندما سُئل عما يعتقده المستقبل بالنسبة له سخر منه ،قائلاً:”لا يجب أن تسألني ذلك لا تسأل أحدًا منا أنا لا أعرف حتى ما سيكون الحاضر بالنسبة لي وأفاد جندي تركي في طرابلس بتجربة ليبيا مختلفة بشكل ملحوظ قال “انظر ،الجميع سعداء كل العسكريين الأتراك هنا لديهم معنويات جيدة ونحن نحصل على أموال جيدة، وعندما سئل عن الوضع الذي يواجهه المقاتلون السوريون في ليبيا ،قال الجندي التركي إنه لا يعرف.وقال: “لكني سمعت إذا كانوا يريدون العودة إلى سوريا ، يمكنهم ذلك”.

كما نقلت الصحفية الأمريكية قول ناشط من فرقة حمزة إن مسلحاً ليبياً ينتمي إلى حكومة الوفاق الوطني ينتمي إلى مجموعته يأخذ السوريين إلى المتاجر في طرابلس حتى يتمكنوا من بيع بضاعتهم المسروقة.قائلاً: كان بعض المقاتلين ينهبون بدلاً من القتال وفي الواقع قُتل العديد من مقاتلينا لأنهم كانوا يسرقون من منازلهم بالقرب من الخطوط الأمامية وستقوم قوات حفتر بكمينهم وقتلهم”.

هلال هشام رجل أعمال في طرابلس لديه صديقان يمتلكان متاجر يرتادها المسلحون السوريون قال:”حاول أحد أصحاب المتاجر الاتصال بالشرطة عندما جاء السوريون في المرة الأولى كان من الواضح العناصر التي سرقت لكن بالطبع لم تفعل الشرطة شيئاً إنها حكم الميليشيات في طرابلس أصحاب المتاجر ليسوا سعداء بحضورهم لكنهم مطالبون بالتعامل معهم”.

وأضاف هشام:” إنه لا يعلم أن المسلحين السوريين يضرون جسديًا بأي مدنيين وربما يدركون أننا في طرابلس مسلحون جميعا اكن في رأيي هؤلاء الرجال السوريون متطرفون وإرهابيون وداعش أريد أن أوضح أنني والعديد من المدنيين الآخرين هنا في انتظار دخول الجيش الوطني الليبي إلى طرابلس “.