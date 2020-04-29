العراق – كشف مصدر سياسي عراقي امس عن انتهاء رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي من إعداد تشكيلة الحكومة، باستثناء بعض الوزارات، لعرضها على مجلس النواب.

وأضاف، أن “المفاوضات التي شهدتها الساعات الأخيرة وتغير بعض المواقف، منح الكاظمي مساحة كبيرة في اختيار وزراء حكومته، وقد يقوم بتغيير بعضهم خلال الساعات المقبلة”.

وكتب الكاظمي على حسابه في “تويتر”، في وقت سابق: “المسؤولية التي تصديت لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية”.

يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح كلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع شهر أبريل الجاري، وذلك عقب اعتذار عدنان الزرفي عن هذه المهمة.

المصدر: RT