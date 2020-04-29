مصر – أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومة بلاده، بتكثيف حملات التوعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين بشأن فيروس كورونا.

وأشار الرئيس المصري في اجتماع مع مديري مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية إلى أن المفاهيم الخاطئة لدى البعض تدفعهم لتجنب الخضوع للفحوصات أو طلب الرعاية الطبية خوفا من التعرض للنبذ الاجتماعي، وهو الأمر الذي يزيد من خطورة إصابتهم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الرئيس المصري تابع سير العمل في مستشفيات العزل، باعتبارها من أهم أدوات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعرب عن التقدير والاعتزاز بالجهود الضخمة التي تبذلها الأطقم الطبية العاملة بتلك المستشفيات خلال هذه الفترة الاستثنائية.

ووجه الرئيس المصري بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وأعلى معايير مكافحة العدوى بها، فضلا عن التشديد على توفير العدد الكافي من القوى البشرية.

المصدر: RT