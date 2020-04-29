ليبيا – حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في دول شرق المتوسط أحمد المنظري من تداعيات ظهور فيروس كورونا المستجد في سوريا وليبيا واليمن كما دعا دول المنطقة إلى التريث في رفع القيود.

المنظري وفي مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء وفقاً لموقع قناة “الحرة” الأمريكية قال أن كورونا أصبحت المعركة أكثر تحديا مع ظهور الفيروس في بلدان مثل سوريا وليبيا واليمن.

وأضاف:”خلفت عقود وسنوات من النزاع يصاحبه في بعض الأحيان كوارث طبيعية سابقة ، في هذه البلدان نظما صحية ضعيفة وهناك ملايين الأشخاص الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية بسبب ظروف المعيشة في أماكن مكتظة وضعف المناعة الناجم عن سنوات من انعدام الأمن الغذائي”.

وأشار المنظري إلى أن الانقسام السياسي في هذه الدول يؤدي إلى محدودية وصول الخدمات الإنسانية إلى بعض المناطق.

ومن ناحية أخرى، حذر المدير الإقليمي في المنظمة التابعة للأمم المتحدة من قيام بعض الدول برفع القيود السابق لأوانه عن تدابير التباعد البدني.

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة قال إن ذلك قد يتسبب في عودة ظهور مرض كوفيد-19 وخروجه عن السيطرة بما يسبب موجة ثانية متفاقمة من حالات الإصابة.