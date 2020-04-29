أستراليا – قدمت عالمة طب أسترالية، نصائح عملية بسيطة للوقاية من خطر الإصابة بـCOVID-19، وأعلنت أن التعرض لأشعة الشمس لمدة 10 دقائق على الأقل يوميا، يمكن أن يساعد على ذلك.

وقالت الخبيرة الصحية الطبيبة الأسترالية راشيل نيلنيل العاملة في مجال أبحاث سرطان الجلد، إنها لطالما كانت تدرس آثار نقص فيتامين (د) على جهاز المناعة.

وأظهرت دراسة شملت 78 ألف مريض أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) لديهم خطورة مضاعفة للإصابة بعدوى تنفسية حادة.

وفي بحثها الجديد، وجدت الخبيرة أن انخفاض فيتامين (د)، يزيد من قابلية التعرض للإصابة بـCOVID-19، وأن الذين يعانون من نقص فيتامين (د) مرضوا لفترة أطول من غيرهم.

وشددت على أنه “حان الوقت الآن أكثر من أي وقت مضى لسد نقص الفيتامين الذي يعاني منه نصف سكان العالم على الأقل”.

وذكرت أنها تقضي من خمس إلى عشر دقائق يوميا تحت أشعة الشمس لتحفيز إنتاج فيتامين (د) وأوصت بأن يعرض سكان المناطق الباردة أنفسهم للشمس لمدة لا تقل عن 15 دقيقة في اليوم.

وفي الوقت نفسه، أشارت الخبير إلى أنه من المهم مراعاة قواعد الحجر الصحي والبقاء في عزلة ذاتية في ظل كورونا.

وخلصت للقول، إنه يمكن الحصول على الجرعة المطلوبة من الأشعة فوق البنفسجية بالوقوف أو التمدد على الشرفة أو أثناء المشي مع الكلب، والتسوق عندما تكون الشمس في عز سطوعها.

المصدر:Mail.ru