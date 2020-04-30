سويسرا – في ظل الأزمة المالية التي تتخبط فيها أندية كرة القدم على خلفية تفشي فيروس كورونا وتوقف المنافسات، سيكون اللاعبون المنتهية عقودهم مع أنديتهم الحالية هم محور سوق الانتقالات المقبلة.

ومن المستبعد جدا أن يشهد الميركاتو الصيفي المقبل، إبرام صفقات كبيرة، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، إذ يتوقع أن تنهج جل الأندية سياسة واستراتيجية تعتمد على ضم لاعبين مميزين بأقل تكلفة، من خلال عقد صفقات تبادلية أو مجانية.

وينتظر أن يكون اللاعبون المنتهية عقودهم، أو “الأحرار” هم محور أول سوق انتقالات في فترة ما بعد كورونا.

ونستعرض في هذا الرصد، أبرز 10 نجوم سيصبحون لاعبين أحرارا مطلع شهر يوليو المقبل:

1- إدينسون كافاني – باريس سان جيرمان

2- درايس ميرتينز – نابولي

3- زلتان إبرهيموفيتش – ميلان

4- جورجيو كيليني – يوفنتوس

5- تياغو سيلفا – باريس سان جيرمان

6- بيدرو رودريغيز – تشيلسي

7- ويليان – تشيلسي

8- ماريو غوتزه- بوروسيا دورتموند

9- دافيد سيلفا – مانشستر سيتي

10- آدام لالانا – ليفربول

المصدر: Goal.com