دبي – أكد مدير مركز شرطة دبي العميد عبد الله خادم سرور المعصم، عدم وجود شبهة جنائية وراء مقتل رجل أعمال هندي معروف، وقال إنه انتحر بسبب مروره بضائقة مالية.

وقال المعصم: “على الفور اتخذنا الإجراءات اللازمة، إذ انتقلت الفرق المعنية إلى الشقة وتم الاستماع إلى إفادة الشهود، حيث تأكد أن المتوفي توجه بنفسه إلى الشرفة وقفز من الطابق الرابع عشر، من شقة أحد أصدقائه”.

ونفى مصدر أمني “وجود أي علاقة لرجل الأعمال المتوفى بقضية مجموعة المركز الطبي الجديد “NMC”، والتي أثيرت أخيرا وجار فيها التحقيق حاليا، وفق شائعات رددها البعض”.

وبحسب تقارير في وسائل الإعلام الهندية، فإن “رجل الأعمال المنتحر يدعى جوي أراكال (54 عاما)، وهو من رواد الصناعة والتجارة، ويدير كثيرا من الاستثمارات في الخارج”.

وأضافت: “أنه بدأ حياته في دبي كمحاسب صغير لكنه توسع وأسس إمبراطورية صناعية وتجارية ضخمة، وكان مصدر إلهام لكثير من الشباب”.

وأفادت مصادر مقربة من عائلة رجل الأعمال أنها، وفور انتهاء شرطة دبي من إجراءاتها، نقلت جثمانه إلى مسقط رأسه في مقاطعة كيرلا، حيث يملك أحد أشهر القصور هناك، عقب حصولها على موافقة الخارجية الهندية على إعادة جثمانه لإتمام مراسم تشييعه.

المصدر: “الإمارات اليوم”