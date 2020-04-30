ليبيا – قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن النظام التركي يقوم بتوسيع رعايته للإرهاب من خلال تجنيده على مرأى من العالم إرهابيين أجانب وسوريين وإرسالهم إلى ليبيا.

الجعفري وخلال جلسة لمجلس الأمن أمس الاربعاء عبر الفيديو حول الوضع في سورية أكد أن النظام التركي نقل آلاف الإرهابيين بطائراته إلى ليبيا، لافتا إلى أن الإعلام العالمي ضج بصور مئات الإرهابيين الذين نقلهم أردوغان إلى ليبيا وقتلوا هناك.

وأضاف مندوب سوريا:” أن مندوبي الدول الأوروبية في مجلس الأمن يعلمون حجم التهديد الذي يمثله هذا السلوك التركي على أمن أوروبا والعالم لكن تحالف دولهم في الناتو مع تركيا دفعهم لفرض الصمت على مجلس الأمن وكأن هذا الأمر لا يتعلق بولايته من قريب ولا من بعيد”.