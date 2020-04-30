 الرئاسي يرفض الهدنة ويؤكد استمراره في القتال – صحيفة المرصد الليبية
Search
آخر الاخبار
Home

ليبياأعلن المجلس الرئاسي في بيان له اليوم الخميس على انه لا يثق أبداً في الهدنة المعلنة من قبل القوات المسلحة، زاعما بأن الأخيرةاعتادت على الغدر والخيانة حسب تعبيره.

الرئاسي قال بحسب المكتب الإعلامي لرئيسه السراج أن ما أعلنه من وصفه بـالمعتدي ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) منذيومين بما وصفه بـالانقلاب على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية” (قبول القيادة العامة للتفويض الشعبي) يؤكد بأنه ليس لديه شريكللسلام بل أمامه شخص متعطش للدماء مهووس بالسلطة حسب تعبيره.

وأضاف :” إن أية عملية لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات وللوصول إلى هدنة حقيقية فعلية تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية يبحتفيها من خلال تفعيل عمل لجنة 5+5 التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا“.

وأكد الرئاسي بقيادة السراج على موقفه بأنه مستمر في ما وصفه بـالدفاع المشروع عن انفسنا” (محاولة صد تقدم القوات المسلحة نحوالعاصمة) ،  مضيفاً بأنه مستمر في ضرب ما وصفها بـبؤر التهديدأينما وجدت وانهاء من وصفهم بـالمجموعات الخارجة على القانونالمستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد” (القوات المسلحة الليبية)  في اشارة منه لرفض الهدنة المعلنة من القيادة العامة.

واختتم الرئاسي بيانه قائلا :” لا يسعنا في هذه المناسبة إلا الترحيب بجميع المواقف الوطنية في كل أنحاء ليبيا والتي أعلنت عن رفضهالعسكرة الدولة والتي تدعو للدولة المدنية الديمقراطية“.