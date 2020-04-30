ويدرس مسؤولو الكرة في إنجلترا الخطة الجديدة، التي تشمل عدة إجراءات “غير معهودة” خلال المباريات، في حال تم إطلاق “مشروع إعادة الانطلاق”، الذي يهدف لإنهاء المباريات الـ92 المتبقية بالدوري بطريقة آمنة للجميع.

تقليص التدريب

تخطط الأندية لإعادة لاعبيها للتدريبات، بشكل تدريجي، ولكن العودة ستكون بتباعد اللاعبين خلال الحصص التدريبية، وعدم مشاركة جميع اللاعبين معا في الحصة، حسب ما أشارت صحيفة “ميترو”.

الحجر

تناقش عدة أندية احتمالية فرض الحجر المنزلي على جميع اللاعبين، في فنادق مختارة، لمدة 6 أسابيع، حتى انتهاء الموسم، وذلك منعا لاختلاطهم مع العالم الخارجي.

الكرة المعقمة

يخطط الدوري لتعقيم الكرة المستخدمة في المباريات بشكل دوري خلال المباراة، وهي الخطة التي أعلنتها رابطة الدوري الإسباني قبل أيام.

لا للعلاقات الحميمية

تخطط إنجلترا لاتباع خطوات ألمانيا، بمنع اللاعبين من أي ممارسات حميمية مع زوجاتهم وصديقاتهم، عند العودة للمنازل، كما سيتوجب عليهم غسيل الملابس التي يرتدونها خلال المباريات، بأنفسهم.

تبديلات إضافية

تجنبا لتعرض اللاعبين للإرهاق خلال المباريات، بعد التوقف الطويل، تقترح لجان الكرة زيادة عدد التبديلات خلال المباريات، لتتجاوز التبديلات الثلاث.

لا للاحتكاك

كما تدرس رابطة الدوري حظر الاحتكاك بين اللاعبين خلال لعب الكرات الركنية، والتي تشهد عادة احتكاكا كبيرا بين المدافعين والمهاجمين.

سن قانوني

ويتوقع أن تتماثل رابطة الدوري مع القوانين في بريطانيا، التي تطلب ممن هم أكبر من 70 عاما، البقاء في المنزل، حتى مع رفع حظر التجول.

هذا القرار قد يؤثر على بعض المدربين والطواقم التدريبية في الأندية، وأبرزهم مدرب كريستال بالاس، روي هودسون، البالغ من العمر 72 عاما.

انتقادات

وواجه “مشروع إعادة الانطلاق” للبريميرليغ انتقادات من خبراء كرة القدم في إنجلترا، وأبرزهم نجم مانشستر يونايتد السابق، غاري نيفيل.

وقال نيفيل إنه لا يعرف كيف سيستطيع الدوري التحكم بعادات اللاعبين، خاصة خارج الملعب، وبمن يختلطون، واعتبر الأمر “مجازفة خطيرة” للجميع.