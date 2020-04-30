الكرملين: ترامب أبلغ بوتين بصعوبة الوضع في ذروة تفشي “كوفيد – 19” في نيويورك

الكرملين: ترامب أبلغ بوتين بصعوبة الوضع في ذروة تفشي “كوفيد – 19” في نيويورك

موسكو – أعلن الكرملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذروة كارثة الفيروس التاجي في نيويورك بالوضع الصعب، ووعده بوتين بالمساعدة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مقابلة تلفزيونية أن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي جرت حين اشتد وباء الفيروس في الولايات المتحدة، ولم يخف ترامب خطورة الوضع. وعقب ذلك، أرسلت روسيا مساعدات إنسانية إلى هناك.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية في الوقت ذاته أن موسكو لا تقدم المساعدة لدول أخرى بما يلحق الضرر بمواطني روسيا.

وقال بيسكوف في هذا الشأن: “دائما يتم تقديم المساعدة في نطاق المتاح، وبما لا يمس بالقدرة على تقديم المساعدات الضرورية لمواطني روسيا أنفسهم”.

وأكد المتحدث باسم الكرملين كذلك أن روسيا تمكنت من تفادي “السيناريو الإيطالي” مع الفيروس التاجي والكارثة الإنسانية، كما هو الحال في بعض الولايات الأمريكية.

وقد أرسلت روسيا بنهاية مارس طائرتي شحن خاصتين، مع معدات طبية وووسائط وقاية شخصية، إلى الولايات المتحدة.

ودفعت واشنطن نصف تكلفة شحنة المساعدة الإنسانية، فيما تكفّل بالنصف الآخر الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، وأعرب ترامب عن شكره لموسكو، ووصف المساعدة بأنها بادرة لطيفة للغاية.

المصدر: iz.ru