ليبيا – أكد رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن تركيا هي الحليف الرئيسي والحقيقي لهم وهي التي أعادت التوازن إلى ليبيا ومنحتنهم قوة عسكرية وسياسية، مضيفاً أنهم يرفضون أن يكون “ حفتر ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) والذي وصفه بـ”المنقلب” على الإعلان الدستوري شريكاً في أي عملية سياسية مستقبلية .

المشري وفي تصريح لموقع “تي ار تي” التركي قال:” أنه لولا توقيع الاتفاقيتين البحرية والأمنية بين تركيا وليبيا لكان حفتر وحلفاؤه يرتعون في أجزاء مختلفة من ليبيا دون رادع”.