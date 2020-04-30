ليبيا – أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو أن عملية إيريني للسيطرة على حظر الأسلحة المفروض على ليبيا يمكن أن تبدأ من الآن.

ستانو وفي تصريح نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الأربعاء قال إن المرحلة الأولى لتحديد قوات عملية إيريني انتهت،مضيفا: “لقد تمكنت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء من الالتزام بالقوات والأصول لذلك انتهت المرحلة الأولية على الرغم من أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به”.

وتابع المتحدث باسم المفوضية الأوروبية:” العملية إيريني يمكن أن تبدأ العمل من الآن “.

وبشأن الوضع في ليبيا، أكد ستانو أن الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات في ليبيا عن كثب، مضيفا: “الأعمال الأحادية غير مقبولة ونشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار يأتي من خلال مسار سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة”