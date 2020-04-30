ليبيا – ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في ليبيا وآخر مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وفي تصريح له نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال:” إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي قضايا مكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد وبعض المشاكل الإقليمية والمحلية بما في ذلك الوضع في ليبيا”.

وأشار بيسكوف إلى أنه جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول التقدم في مكافحة فيروس كورونا المستجد مع التركيز على الوضع في مناطق روسيا حيث تزايد معدل عدد المصابين في الأيام الأخيرة.

وأضاف بيسكوف:” في سياق مناقشة القضايا الدولية تم التطرق إلى الوضع الراهن في النزاعات الإقليمية الأكثر إلحاحا وخاصة في ليبيا والاجتماع ناقش أيضا القضايا الحالية للوضع الاجتماعي والاقتصادي في روسيا”.

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وأعضاء من البرلمان على رأسهم فالنتينا ماتفيينكو وفياتشيسلاف فولودين ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وغيرهم من الوزراء والمسؤولين الروس.