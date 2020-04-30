واشنطن – الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في حديث لوكالة رويترز إن الصين ستفعل أي شيء لكي يخسر الانتخابات الرئاسية.

وأضاف ترامب امس أنه يعتقد أن تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا دليل على أن بكين “ستفعل كل ما بوسعها” لتجعله يخسر سباق انتخابات الرئاسة القادمة، مشيرا إلى أنه يبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بالتعامل مع الصين بشأن فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي بشأن سياسته المستقبلية تجاه بكين فيما يتعلق بالجائحة: “يمكنني فعل الكثير”.

من جانب آخر، أكد ترامب أن أزمة كورونا أثرت سلبيا على الاتفاق التجاري بين بلاده والصين.

المصدر: رويترز