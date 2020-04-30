كندا – أعلنت السلطات الصحية الكندية امس أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد، تجاوزت عتبة الـ50 ألف حالة.

وحسب آخر بيانات وكالة الصحة العامة الكندية، سجلت في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية 1348 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وبلغ مجموع الإصابات 50373، بما فيها 10 حالات محتملة لم يتم تأكيدها بعد.

وتعود أغلبية هذه الإصابات إلى محافظتي كيبك (25757 إصابة) وأونتاريو (15728).

وبلغت حصيلة ضحايا الوباء في كندا حتى الأربعاء 2904 وفيات، ما يمثل ارتفاعا بـ138 حالة مقارنة مع إحصاءات يوم أمس.

المصدر: RT + رويترز