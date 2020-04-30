فرنسا – تزعم دراسة أن تفشي فيروس كورونا في فرنسا لم يكن له علاقة كبيرة بالحالات القادمة من الصين أو إيطاليا، لأن سلالة أخرى من المرض غير معروفة الأصل، أصابت الناس في البلاد.

وقام علماء الفيروسات في معهد باستور بباريس، بسلسلة جينات من عينات أخذت من 97 مريضا فرنسيا و3 جزائريين مصابين بفيروس كورونا، بين 24 يناير و24 مارس.

ووجدوا أن الأنواع السائدة من سلالات “كوفيد 19” في فرنسا، اختلفت عن تلك التي وصلت من الصين أو إيطاليا، وانتمت إلى مجموعة أخرى، أو “clade” (فرع حيوي/ مجموعة وحيدة الأصل).

ويرجع تاريخ أقدم عينة في “الفرع الحيوي الفرنسي” (French clade) إلى 19 فبراير، وجاءت من شخص مصاب لم يسافر إلى الخارج مؤخرا، ولم يكن لديه أي احتكاك مع ناقلي المرض المحتملين.

وقال علماء الفيروسات في ورقة بحثية نُشرت على bioRxiv على الإنترنت، ولم تتم مراجعتها بعد من قبل الزملاء، يمكننا أن نستنتج “أن الفيروس انتشر بصمت في فرنسا في فبراير”، قبل موجة حالات “كوفيد 19” في البلاد.

وكانت أصول هذه السلالة الثالثة غير معروفة للعلماء. وأشاروا أيضا إلى أن أخذ العينات لم يكن كافيا لتحديد وقت ظهورها بشكل موثوق في فرنسا.

وسُجّلت أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في البلاد، في منتصف فبراير، حيث تأكدت إصابة 129859 شخصا بالعدوى و23660 وفاة بسبب مضاعفات تتعلق بمرض شديد العدوى منذ ذلك الحين.

المصدر: RT