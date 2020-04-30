فرنسا – كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن نادي باريس سان جيرمان سيتوج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم على الرغم من عدم استكمال موسم 2019/2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن “ليكيب” الفرنسية، أنه سيتم اعتماد الترتيب الحالي للموسم قبل التوقف، ليتوج سان جيرمان بلقب الدوري ويتأهل برفقة وصيفه مارسيليا، وستاد رين الثالث إلى دوري أبطال أوروبا، فيما ذهبت بطاقات التأهل الثلاث لمسابقة الدوري الأوروبي لنادي ليل، وريمس، ونيس.

وعلى جانب آخر، يهبط كل من أميان وتولوز إلى دوري الدرجة الثانية، فيما يصعد فريقا لوريان ولانس إلى دوري الأضواء.

وينتظر أن يعلن الاتحاد الفرنسي في وقت لاحق عن كل القرارات الحاسمة لشكل الموسم الملغي.

وقبل توقف كرة القدم منتصف الشهر الماضي، كان العملاق الباريسي قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب الدوري الفرنسي، بشكل رسمي للموسم الثالث على التوالي، بانفراده بالصدارة بفارق 12 نقطة ومباراة أقل من الوصيف مارسيليا.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، أعلن الثلاثاء الماضي، أن موسم كرة القدم وكل رياضات المحترفين 2019-2020 لن يستأنف بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

المصدر: ديلي ميل