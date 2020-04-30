سويسرا – وافقت الحكومة السويسرية، أمس الأربعاء، على عودة الدوري السويسري الممتاز لكرة القدم لموسم 2019/2020، بعدما توقف على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحكومة إن الدوري الممتاز يمكن أن يستأنف في الثامن من يونيو المقبل خلف أبواب موصدة (بدون جمهور)، شريطة ألا يتفاقم الوضع في البلاد.

وكان الدوري السويسري أول دوري توقف منذ ظهور فيروس كورونا في أوروبا، حيث تم تجميد المسابقة في نهاية فبراير الماضي.

وتسعى الدوريات الأوروبية لإنهاء المسابقات المحلية في موعد أقصاه الأول من أغسطس، لإفساح المجال لاستكمال مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” منح الاتحادات المحلية الـ55 موعدا حتى يوم 25 مايو المقبل، لإبلاغه بقرارها النهائي فيما يخص مستقبل الدوريات، سواء باستئنافها أول إلغائها.

وتأكد حتى الآن إلغاء الدوري الفرنسي، والهولندي، والبلجيكي، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: B/R Football