سوريا – أعلنت وزارة الخارجية السورية اليوم استئناف العمل في السفارات والقنصليات السورية في الخارج، بدءا من يوم الأحد القادم.

وأعلنت وزارة الخارجية السورية أن استئناف العمل يجب أن يترافق مع “مراعاة أقصى شروط السلامة الصحية، حفاظاً على سلامة الجميع والأخذ بالاعتبار إجراءات الدولة المضيفة فيما يتعلق بحظر التجول في تحديد ساعات العمل” وقالت إن ذلك يأتي بهدف “الاستجابة لطلبات المواطنين وإنجاز معاملاتهم”

بينما أعلنت رئاسة الوزارء أنها كلفت الوزارت والجهات العامة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإعادة تفعيل العمل في الجهات والمؤسسات التابعة لها بنسبة 40‎‎% من العاملين خلال الأسبوع الحالي على أن تتم زيادتها تدريجيا “وفقا للأولويات والحاجة، وبما يسمح بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين ودعم وتسهيل دوران عجلة النشاط الاقتصادي، مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المطلوبة وتزويد العاملين فيها بالمستلزمات المطلوبة من كمامات ومعقمات وغيرها”.

كما طلبت رئاسة الوزراء تشكيل فريق من المعنيين والمختصين في الوزارات والجهات التابعة لها “لوضع التعليمات والإجراءات المطلوبة “لضمان التقيد بالشروط الصحية ومعايير السلامة العامة بالنسبة للعاملين والمراجعين والإشراف على حسن تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الصحة”.

وكانت الحكومة أقرت عددا من الإجراءات لتخفيف القيود على الحركة والتجمعات، منها إعادة العمل في المرافق الأساسية كمراكز خدمة المواطن، وأنشطة تجارية مختلفة.

المصدر:RT