الأردن – بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الأربعاء هاتفيا، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، بما فيها أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الملك عبد الله على أهمية التضامن وتكثيف التعاون والتنسيق بين دول العالم أجمع لاحتواء الجائحة، والحفاظ على صحة الشعوب وسلامتها، والحد من التبعات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاضطرارية المتخذة في سبيل وقف انتشار الفيروس.

وثمن ملك الأردن، الدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة في العديد من المجالات، وخصوصا في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم نتيجة تفشي الوباء والتحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن.

وشدد، على “الدور المحوري للولايات المتحدة في بلورة جهد دولي جماعي لمواجهة الجائحة ومعالجة تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية”، مشيرا إلى متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن والولايات المتحدة.

وقدم العاهل الأردني التعازي بضحايا الجائحة في الولايات المتحدة، معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

المصدر: “خبرني”