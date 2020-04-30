ليبيا – أعربت دولة قطر في بياناً لها أمس الأربعاء عن رفضها إعلان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قبول القيادة العامة للتفويض الشعبي ، مدعيةً بأن هذه الخطوة جاءت لتمكينه من قيادة ليبيا.

الخارجية القطرية وفي بيانها الذي نشرته عبر موقعها الرسمي قالت:” إعلان حفتر يعتبر تأكيدا جديدا على إمعانه في الانقلاب على الشرعية الدولية والتوافق الوطني الليبي واستهتارا واضحا بالمجتمع الدولي الذي وقف طويلا دون أن يحرك ساكنًا تجاه الجرائم المرتكبة في حق الشعب الليبي الشقيق لا سيما منذ البدء بالاعتداء على طرابلس العام الماضي” على حد زعمها.

وأضافت بأن “خليفة حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير حفتر) ساق ما صفته بـ” الذريعة الواهية” في إعلانه تعكس مدى استخفافه بحرمة الدم الليبي وبعقول من يستمعون إليه حسب تعبيرها ، وأنه في الوقت الذي تتجه جهود العالم فيه لوقف نزيف الدم في ليبيا ومحاربة وباء كورونا كوفيد-19 ونرى الاستمرار في ما وصفته بـ” عسكرة المشهد والانقضاض على المدنيين وعلى المسار السياسي” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) ، متهمةً القوات المسلحة الليبية بعدم مراعاة مأساة الشعب الليبي بأطفاله ونسائه وشيوخه ونازحيه ومهجّريه على حد زعمها.