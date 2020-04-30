إسبانيا – تخطط إدارة فريق برشلونة، لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين في الصيف، وفي مقدمتهم لاعبه السابق البرازيلي نيمار، ولكنها تبحث في الوقت نفسه عن لاعب بديل في حال فشل الصفقة.

ويعتبر نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أحد أهم أضلاع خطة برشلونة لبناء فريق جديد، حيث يسعى مسؤولو الفريق الكتالوني إلى إعادة صانع الألعاب والمهاجم الموهوب إلى قلعة “كامب نو”، من جديد وبأي شكل.

ولكن يبدو أن آمال برشلونة في استعادة نيمار لن تتحقق، في ظل المقابل المادي الكبير الذي يشترطه القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، لبيع نجمه البرازيلي، الذي كلف خزائنه 222 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن برشلونة وجد لاعبا مميزا يمكنه القيام بدور نيمار ولن يكلف خزينة النادي الكثير، وهو لاعب المنتخب المغربي الموهوب أمين حارث (22عاما) نجم فريق شالكه الألماني.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن مسؤولي “البلوغرانا” يراقبون حاليا باهتمام كبير اللاعب المغربي الموهوب أمين حارث.

ونجح أمين حارث في لفت الأنظار إليه بقوة في الموسم الجاري رفقة فريقه، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه في مباريات بطولة الدوري الألماني الدرجة الأولى (البوندسليغا)، حيث يتألق في مركز صانع الألعبا والمهاجم المتأخر بشكل كبير.

وذكرت “موندو ديبورتيفو” أن برشلونة تحدث مع مسؤولي شالكه للحصول على توقيع اللاعب المغربي منذ عدة أشهر لكنهم رفضوا التفريط فيه، ثم عرضوا على برشلونة الحصول على المدافع الفرنسي جان كلير توديبو بشكل نهائي مقابل الموافقة على بيع أمين حارث، وهو ما رفضه جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة.

ويلعب جان كلير توديبو، هذا الموسم على سبيل الإعارة مع شالكه، مع وجود بند في عقده يتيح للنادي الألماني شرائه بنهاية الموسم مقابل 25 مليون يورو، ولكن هذا المبلغ سيكون من الصعب على شالكه توفيره في ظل الأزمة المالية التي ضربت الأندية بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن أمين حارث أحرز 7 أهداف خلال 27 مباراة شارك فيها مع فريق شالكه في هذا الموسم، وصنع مثلها لزملائه من لاعبي الفريق.

المصدر: “آس”