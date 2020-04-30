أبوظبي – أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن العالم يعيش تحديات جمة بسبب تفشي كورونا، مشددا على أنه لكي يتم تجاوز هذه التحديات، فلا بد من أن يتلازم الإيمان بالقيم الإنسانية.

ووجه آل نهيان رسالة إلى مواطني الإمارات والمقيمين، كتب فيها: “القيم والأخلاق لها دور جوهري في المجتمع، وهذا ما فعله المواطنون والمقيمون على أرض الإمارات، وفي هذا الشهر الفضيل علينا بالتحلي بالصبر وتحمّل المشاق في مواجهة التحديات”.

وأضاف: “الأزمة مستمرة وعلاجها يحتاج إلى الصبر والتكاتف ومساندة كل من يعمل لأجل صحة هذا الوطن وسلامته من مواطنين ومقيمين لا نفرق بينهم”.

وتابع: “الإمارات قوية وقادرة على الخروج من هذه الأزمة واجتيازها”.

المصدر: “الإمارات اليوم”