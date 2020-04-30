نجم الكرة التونسية زبير بيه يكشف الفارق بين صلاح ومحرز

تونس – اكد نجم منتخب تونس السابق، زبير بيه، إن المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، أفضل من الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي، لمساهمته في رفع اسم اللاعب العربي وتسويق الدوري المصري.

وأضاف بيه، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورت 2”: “ما يعجبني في صلاح أنه عندما يخوض تجربة غير ناجحة يعود للوراء ثم يتقدم للأمام مرة أخرى، وصراع فخر العرب بين صلاح ومحرز صنعته السوشيال ميديا”.

وأوضح نجم نادي الساحلي التونسي السابق: “المعطيات تمنح صلاح الأفضلية على محرز، لأنه يلعب باستمرار مع ليفربول، بينما يجلس الجزائري كثيرا على دكة الاحتياطي في مانشستر سيتي”.

ولفت بيه إلى أن صلاح تجاوز مرحلة التقييم وأصبح في مكانة بعيدة عن أي لاعب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه كان يرى (المهاجم التونسي) يوسف المساكني قادرا على الوصول لنفس مكانة صلاح، لكنه أخطأ التقدير باختياره الانتقال للدوري القطري.

المصدر: وكالات