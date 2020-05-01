إسبانيا – لا تتوقف المقارنات بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي ومنافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، خاصة في ما يتعلق بالجوائز التي تفوق فيها ميسي بفوزه بالكرة الذهبية السادسة العام الماضي، ليفك الشراكة مع غريمه.

ورصد موقع “فوتي روم” (Footy Room) المتخصص في الإحصاءات، تفوق ميسي أيضا في عدد مرات الفوز بلقب رجل المباراة خلال العقد الأخير برصيد 225 لقبا، وبفارق شاسع عن رونالدو، الذي حل ثانيا بـ125 لقبا، حصل فيها على رجل المباراة في ريال مدريد ويوفنتوس.

وجاء النجم البلجيكي إيدن هازارد في المركز الثالث، بفوزه بلقب رجل المباراة 93 مرة مع تشلسي وريال مدريد، يليه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (89 لقبا)، ثم نيمار ولويس سواريز بـ65 لقبا لكل منهما.

واحتل غاريث بيل المركز السابع (62 لقبا)، يليه أنطوان غريزمان (58 لقبا)، ثم أرتورو فيدال (53 لقبا) وأخيرا اللاعب الألماني ماركو رويس (50 لقبا).

وكالات