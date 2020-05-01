إيطاليا – أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن أنديتها صوتت بالإجماع على استكمال الموسم الجاري ورفضت إلغاءه.

وجاء التصويت خلال اجتماع طارئ بالفيديو عقدته رابطة “الكالتشيو”، صباح اليوم الجمعة، لمناقشة حقوق البث التلفزيوني للدوري الإيطالي.

ومن المتوقع أن تعود أندية الدوري الإيطالي إلى التدريبات يوم 18 مايو المقبل، كجزء من خطة استئناف الدوري، في حين أن قرار الحكومة بالإغلاق التام للدولة ينتهي يوم 17 مايو وفقا لآخر بيان للحكومة.

ولم يضمن بعد وفقا لشبكة “سكاي سبورتس”، العودة الكاملة للأندية للتدريبات، لأنه من الممكن أن تختار الحكومة الإيطالية مد فترة الإغلاق الحالية.

وكانت الأندية الإيطالية هددت شبكات Sky وDAZN وIMG، بالتحرك قضائيا، في حال تأخر الحصول على أموال البث التلفزيوني، على الرغم من توقف “الكالتشيو”.

المصدر: وكالات