اليمن – أمهلت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن قوات الحكومة حتى منتصف ليل الجمعة لرفع نقاطها الأمنية عن محيط مدينة حديبو، عاصمة جزيرة سقطرى، وسط معارك اندلعت بين الطرفين صباح اليوم.

وحملت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى القوات الحكومية المتواجدة في الجزيرة “المسؤولية الكاملة عن تفجير الوضع وإقلاق السكينة العامة” من قبل سلطات المنطقة، كما حملها المسؤولية عما قد سيحصل إذا لم تلتزم بالمهلة المذكورة، وهددها بإجراءات صارمة.

وفي وفت سابق أفاد مراسلنا بسقوط قتيل من قوات “المجلس الانتقالي” في مواجهات مع القوات الحكومية في سقطرى، وذلك بعد تقدم قوات المجلس صوب حديبو وسيطرتها على مواقع عسكرية ونقاط أمنية على مشارف المدينة.

المصدر: RT