الحريري: مستمر في المعارضة وأدعم إسقاط هذه الحكومة إذا فشلت

الحريري: مستمر في المعارضة وأدعم إسقاط هذه الحكومة إذا فشلت

لبنان – اكد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، إنه “مع إسقاط الحكومة الحالية إذا فشلت، مؤكدا أنه مستهدف سياسيا، وأنه سيستمر بالمعارضة.

وأضاف الحريري في “دردشة” مع الإعلاميين بعد لقاء جمعه في بيت الوسط امس مع رؤوساء الحكومات السابقين، فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، أن “لبنان إلى تدهور، والحل الوحيد هو باللجوء إلى صندوق النقد وبضخ المال إلى البلد وليس أخذ الأموال من ودائع الناس”.

وأكد الحريري أنه مستمر بالمعارضة وقال: “من هم في الشارع ليسوا جمهور سعد أو رفيق الحريري وجمهورنا يبني ولا يدمر ويصبر ويراقب وضع المنطقة والبلد”.

وقال الحريري “سنقرأ الخطة الإصلاحية التي قدمتها حكومة رئيس الحكومة حسان دياب، وإذا كانت جيدة فسنتعاون بالعمل على إنجاحها وإذا فشلت الحكومة فأنا طبعا مع إسقاطها بشكل شنيع”.

وأضاف الحريري، أن “الاستهداف السياسي مستمر”، مشيرا إلى أن “حزب الله غير موافق على أعمال جبران باسيل، لكن يتحمل مسؤولية حمايته”، لافتا إلى أنه “يتوافق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مواقفه لأنه يعرف كيف يتصرف وكيف يحاور وكيف يعالج الأمور”.

المصدر: وكالات