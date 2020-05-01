ليبيا – قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزايدي إن التدخل التركي في ليبيا هو أشبه بحرب علانية يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الأراضي الليبية يستخدم فيها كل أنواع الأسلحة من طيران مسير وطائرات حربية وأسلحة خفيفة وثقيلة وسفن حربية لقتل وتدمير كل الليبين.

الزايدي وفي تصريحات لقناة “إكسترا نيوز” المصرية أكد أن أردوغان يسعى إلى تأسيس خلافة إسلامية يقودها الإخوان من قبل التنظيم الدولي ويريد أن يكون ليبيا جزءا من تلك الخلافة لتسيطر عليها الجماعة المتحالفة معه وهو ما يدفع تركيا إلى التدخل العلني في ليبيا.

ولفت أمين اللجنة إلى أن منظر جماعة الإخوان علي الصلابي خرج ليعلن دعمه للتدخل التركي في ليبيا ويدافع عن الغزو التركي لطرابلس، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق التي يتزعمها فائز السراج هي حكومة عميلة تخون الدولة الليبية وتخدم مصالح الإرهابيين والتنظيم الدولي.