مصر – وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى عمال مصر، أشار فيها إلى أنه “يعتز بجهد سواعدهم وكفاحهم في شتى ميادين الإنتاج في مصر”.

وقال في منشور له: “أؤكد لكم عمال مصر الأوفياء، أنكم تمثلون قطاعا وطنيا هو القوة الدافعة للبناء والتقدم …. والمحور الأساسي للتنمية…. والقاعدة الراسخة للإنتاج”.

وتابع: “تحية عرفان لجميع عمال وصناع وزراع مصر الشرفاء الذين يسطرون بثمرة جهدهم المقدر وإرادتهم القوية وعملهم المخلص ملحمة تاريخية لتغيير الواقع والانطلاق إلى مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر”.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة في مصر، قد أعلن أن أول مايو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال.

وقال سعفان، إن “هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

المصدر: RT