الولايات المتحدة – أعرب المقاتل الأمريكي دونالد سيروني، عن رغبته في خوض ثلاثة نزالات في غضون أسبوع واحد، الأمر الذي لم يحدث بعد في تاريخ رياضة الفنون القتالية المختلطة “MMA”.

ومن المنتظر أن يواجه سيروني متحديه أنتوني بيتيسوم، يوم 9 مايو الجاري، في إطار منافسات دورة “UFC 249″، في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، التي تستضيف بطولتين أخريين يومي (13 و16 مايو).

ونقلت شبكة “ESPN” عن سيروني الملقب بـ”كاوبوي”، قوله: “سأذهب إلى هناك وسأفوز، وبعدها سأقول، اسمع داينا، هل هناك أحد يوم الأربعاء؟.. أريد أن أصبح أول مقاتل، يخوض ثلاثة نزالات في غضون أسبوع واحد”.

يذكر أن دونالد سيروني خسر في آخر نزال له أمام النجم الإيرلندي كونور ماكغريغور، في أقل من دقيقة، يوم 18 يناير الماضي، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، ضمن دورة “246 UFC”.

وتعرض دونالد سيروني (37 عاما) للهزيمة 14 في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 36 انتصارا، وتعادل واحد.

في المقابل، حقق أنتوني بيتيسوم (33 عاما) 22 انتصارا في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 10 هزائم.

المصدر: وكالات