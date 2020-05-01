الكويت.. قفزة قياسية جديدة في حصيلة الإصابات بكورونا والوفيات تبلغ الـ30

الكويت.. قفزة قياسية جديدة في حصيلة الإصابات بكورونا والوفيات تبلغ الـ30

الكويت – شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الكويت ارتفاعا قياسيا جديدا، حيث تم تسجيل 353 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن مجموع الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في البلاد أصبح 4377.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في الكويت خلال اليوم الأخير بأربع حالات وفاة جديدة إلى 30 حالة، والضحايا الجدد مواطن كويتي (72 عاما) ومقيمون من الجنسيات البنغلاديشية (50 عاما) والهندية (45 عاما) والمصرية (61 عاما).

وتماثل 63 مريضا للشفاء من كورونا في الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 1602.

ولا يزال 2745 شخصا يتلقون العلاج من كورونا في الكويت، بمن فيهم 70 مريضا في العناية المركزة 36 منهم في حالة حرجة.

وتمثل أرقام اليوم في الكويت ارتفاعا ملموسا في حصيلة الإصابات الجديدة مقارنة مع إحصاءات يوم أمس (284 إصابة جديدة) وتحطم الرقم القياسي السلبي السابق الذي تم تسجيله الخميس الماضي (300 إصابة خلال 24 ساعة).

المصدر: RT