ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إن حكومة الوفاق نظمت صفوفها أكثر بعد توقيع الاتفاقية العسكرية مع تركيا.

المشري وفي مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية أمس الخميس قال:”قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا أصبحت لديها القدرة على الهجوم، وليس الدفاع فقط ولا نخشى أي مرتزقة يحضرهم حفتر، وسنعيدهم إلى بلدانهم في توابيت” حسب زعمه.

وأضاف مدعيا :” المشكلة الكبرى لدى حفتر الآن هي في الرجال لأن هناك عزوفا في المنطقة الشرقية عن قواته ولذلك تسعى الدول الداعمة له لتوفير مرتزقة يقاتلون معه”