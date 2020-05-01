الولايات المتحدة – عبرت الولايات المتحدة عن أملها في أن توافق روسيا والصين على تمديد الحظر الأممي على توريد الأسلحة إلى إيران.

وقال المبعوث الخاص للخارجية الأمريكية لشؤون إيران، براين هوك، للصحفين أمس الخميس: “لروسيا والصين مصلحة كبيرة في أن يكون الشرق الأوسط آمنا ومستقرا، في حين يعتبر العنف الطائفي الذي تقوم به إيران وتصديرها للأسلحة هو المحرك الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط اليوم”.

وأضاف: “وعلما بأنهما (موسكو وبكين) صوتا للحظر في الماضي، لا يوجد سبب لعدم تصويتهما له مرة أخرى”، مضيفا أنه بعد تجربة السنوات الخمس الأخيرة “لا يستطيع أحد أن يجزم بأن إيران أوفت بالتزاماتها الواردة في مقدمة الاتفاق النووي”.

وفي وقت سابق، صرح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن النظام الخاص المعمول به حاليا بشأن توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إيران يجب أن ينتهي بعد انقضاء خمس سنوات (على الاتفاق النووي)، ولا يمكن أن يكون هناك أي انحراف عن المضي في هذا الاتجاه.

من جهته، أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران ومنع طهران من شراء الأسلحة من روسيا أو الصين.

المصدر: RT + وكالات