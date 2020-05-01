ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد أمغيب إن الجيش الوطني أعلن اسقاط اتفاق الصخيرات بعد الصمت المريب من المجتمع الدولي على الغزو التركي في ليبيا على مرأى ومسمع الغرب دون وقف هذا العدوان.

إمغيب وفي تصريح لموقع “ميديا 24” أمس الخميس أكد أنه لا يوجد أي خلاف بين الجيش ومجلس النواب حيث لم يطلب المشير خليفة حفتر حل مجلس النواب وإعلان الجيش يتوافق مع المبادرة التي تقدم بها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي.

كما أشار إلى أن المرتزقة ومليشيات الوفاق يحتمون بالاتفاق السياسي وكان لابد من هذا الإعلان لإبعاد السراج وحكومته عن الساحة بعد أن باعت الوطن وأضاعت ثروات الشعب الليبي للوالي العثماني.

عضو مجلس النواب نوّه إلى أن الشعب ينتظر تحركات الجيش الوطني سواء بتشكيل مجلس رئاسي كما يشاع وحكومة وحدة وطنية لقيادة المرحلة المقبلة وتحرير طرابلس من الإرهابيين.