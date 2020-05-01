ليبيا – بحث عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الخميس مع عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أخر المستجدات حول الوضع في ليبيا.

باشاآغا إستعرض خلال الإجتماع الذي عقده مع عدد من المسؤولين في الإتحاد الأوروبي في الوزارات الخارجية للدول الأعضاء عبر خدمة التقنية المرئية بناءً على دعوة من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ECFR ما وصفها بـ”التقدمات” التي حققها مسلحي الوفاق على حساب القوات المسلحة التي وصفها بـ”الخارجة عن الشرعية”،بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق.

كما أعرب النائب المقاطع عن مصراتة عن رفض حكومة الوفاق لعملية إيريني بشكلها الحالي، قائلاً:” عملية إيريني تستهدف عمليا فقط إيقاف الدعم الشرعي التي تتحصل عليه حكومة الوفاق في حين أنها لا تقوم بإيقاف الأسلحة التي يتحصل عليها حفتر الإنقلابي عبر البر والجو” حسب زعمه .

وأضاف مدعيا :” اعتداء حفتر على الليبيين قد فشل وعلى إن الدول التي تقوض إستقرار ليبيا وتخالف القانون الدولي عبر تزريد هذه المليشيات الخارجة عن الشرعية بالأسلحة لآبد من إيقافها جراء هذه الأعمال العسكرية التي يقودها حفتر وميليشياته”.

كما أطلع الوزير المسؤولين الأوروبيين على آخر الإصلاحات التي قامت بها الداخلية لتعزيز القطاع الأمني، مؤكداً على ضرورة زيادة الشراكة مع ليبيا في مجال الأمن.