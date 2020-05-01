روسيا – كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحكومة بإعداد حزمة طارئة من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقد اليوم برئاسة بوتين، وخصص لبحث المسائل الاقتصادية، ولاسيما التحديدات التي يواجهها الاقتصاد الروسي في ظل أزمة كورونا.

ووفقا للرئيس الروسي فإن هذه الحزمة من التدابير يجب أن تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت.

وأقر بوتين بصعوبة الوضع الاقتصادي، وقال إن “الوضع اليومي الذي يواجهه المواطنون والشركات صعب، لذلك يتطلب الوضع منا اتخاذ خطوات وإجراءات جديدة واستجابة سريعة”.

ويتعرض الاقتصاد الروسي مثل غيره من الاقتصادات في العالم لضغوطات بسبب جائحة كورونا والتدابير التي تم اتخاذها لاحتواء انتشار الفيروس.

وقبل ذلك أطلقت الحكومة الروسية عدة حزم من التدابير لدعم المواطنين والشركات الصغيرة والوسطى في مواجهة أزمة كورونا، ومن هذه الإجراءات تقديم قروض بفوائد صفرية وتأجيل سداد بعض الضرائب.

المصدر: “نوفوستي”