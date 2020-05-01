انجلترا – أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تسجيل 674 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة، معتبرا أن بلاده تجاوزت ذروة الوباء.

وقال جونسون، في مؤتمر صحفي عقده امس حول سير الجائحة في بريطانيا ولأول مرة بعد تعافيه من المرض، إن عدد المتوفين جراء فيروس كورونا في البلاد ارتفع خلال الساعات الماضية من 26097 إلى 26771 حالة.

وأشار إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت اليوم تجاوز 71 ألف فحص إلا أن الحكومة تفشل في تحقيق ما وعدت به أي 100 ألف فحص يوميا.

وقال جونسون مع ذلك: “يمكنني أن أؤكد اليوم أننا تجاوزنا للمرة الأولى ذروة هذا المرض. تجاوزنا الذروة ونحن في الاتجاه النزولي ولدينا أسباب كثيرة جدا لكي نشعر بالأمل على الأمد البعيد”.

وذكر رئيس الوزراء البريطاني أن حكومته ستضع خطة شاملة حتى الأسبوع المقبل عن سبل البدء في إعادة إحياء النشاط الاقتصادي بعد إجراءات العزل العام التي تهدف لمكافحة فيروس.

وأوضح أن الخطة ستشمل إجراءات مكافحة الفيروس وإعادة فتح الاقتصاد بشكل متزامن، كما تتضمن عودة المدارس التعليمية لنشاطها وفتح تدريجي للحركة التجارية.

وأضاف جونسون: “سنحاول بناء أكبر توافق سياسي ممكن… ومن الأهمية الحيوية أننا لم نفقد السيطرة على الوضع”.

واعتبر رئيس الوزراء مع ذلك أن حكومته “اتخذت إجراءات صحيحة في الوقت الصحيح” لمكافحة فيروس كورونا.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ3 عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، والـ5 حتى الآن من حيث حصيلة الإصابات المؤكدة بعدوى “COVID-19”.

المصدر: وكالات