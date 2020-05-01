العراق – نقلت وكالة “رويترز”، عن مصادر عراقية، امس قولها إن العراق سيواجه صعوبات في خفض إنتاج النفط الذي أفضى إليه اتفاق منظمة “أوبك” الأخير.

وقالت المصادر إن “العراق سيواجه صعوبات لخفض إنتاج النفط بمعدل قياسي قدره مليون برميل يوميا أو 23%، اعتبارا من مايو، في إطار اتفاق أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين”.

وأضافت أن “بغداد لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع شركات النفط العالمية بشأن أماكن التخفيضات”.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول “كبير” بشركة نفط البصرة قوله: “نسعى للتوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج بدون أن تترتب أعباء مالية على العراق، وتركز محادثاتنا على كمية الخام التي يتعين على كل شركة خفضها والجدول الزمني”.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، لـRT، سعي الوزارة إلى التفاوض مع الشركات الأجنبية العاملة في العراق لخفض تكاليف انتاج النفط.

المصدر: رويترز