الولايات المتحدة – اكد مجلس الذهب العالمي، امس إن جائحة كورونا العالمية أدت إلى زيادة الطلب على الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذا آمنا، خلال الربع الأول 2020.

وأضاف المجلس في بيان، أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، جذبت تدفقات بأكثر من 298 طنا، ما دفع الحيازات العالمية في هذه المنتجات، إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 3 آلاف و185 طنا.

وارتفع الطلب العالمي على الذهب بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي، عند 1083.8 طنا في الربع الأول 2020.

وتابع البيان: “شهدت قطاعات السوق التي تركز على المستهلكين هبوطا حادا، في ظل تأثر الطلب على المجوهرات بشدة، نتيجة لآثار تفشي الفيروس، وتراجع الطلب ربع السنوي بنسبة 39 بالمئة، إلى 325.8 طنا”.

وأورد أن التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب في الربع الأول من العام، شهد زيادة سبع مرات على أساس سنوي، وسط حالة عدم اليقين العالمية وتقلبات السوق المالية.

وبلغ الطلب على المعدن الأصفر عالميا من حيث القيمة 55 مليار دولار، وهو الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2013.

ولفت التقرير إلى انخفاض الطلب على المجوهرات، حيث فرضت حكومات العالم إجراءات حظر التجول، وتراجع الطلب إلى مستويات غير مسبوقة.

وأرجع المجلس، السبب الرئيس في ذلك إلى انخفاض بنسبة 65 بالمئة في الصين، أكبر مستهلك للمجوهرات وأول سوق تستسلم لتفشي الفيروس.

و”مجلس الذهب العالمي”، منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالميا.

الأناضول