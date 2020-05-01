عدد حالات الإصابة الوافدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يصل لأدنى حد خلال 35 يوما

عدد حالات الإصابة الوافدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يصل لأدنى حد خلال 35 يوما

الصين – افاد مسؤول بقطاع الصحة امس إن عدد حالات الإصابة الوافدة بمرض فيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني بلغ 525 حالة حتى نهاية يوم الأربعاء، وهو أقل عدد خلال 35 يوما.

وقد أدلى مي فنغ المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي.

وقال مي إن حوالي ثلثي حالات الإصابة الوافدة في البر الرئيسي الصيني تعافوا وخرجوا من المستشفيات. وحتى نهاية يوم الأربعاء، سجل البر الرئيسي إجمالي 1664 حالة وافدة، وفقا لأعداد نشرتها اللجنة.

وأضاف مي “مع ذلك فإن اتجاه نمو المرض مستمر في الخارج، وتعقيد الوقاية من عودة انتشار العدوى في الداخل يزداد أيضا”.

وأشار مي إلى أن حوالي 30 في المائة من حالات العدوى المحلية الموجودة في البر الرئيسي، حالات شديدة، قائلا إنه يجب بذل جهود شاملة لعلاج المرضى بمساعدة الخبراء.

وذكرت اللجنة أن عدد حالات الإصابة الموجودة في البر الرئيسي، ومن بينها الحالات الوافدة، كان 619 حالة حتى نهاية يوم الأربعاء.

المصدر: شينخوا